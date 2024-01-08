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Теперь банки России и Ирана имеют возможность осуществлять транзакции напрямую, обе страны соединили свои системы передачи финансовых сообщений, рассказал заместитель главы... ПРАЙМ, 08.01.2024
финансы, экономика, мировая экономика, новости, россия, иран, swift
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТЕГЕРАН, 8 янв — ПРАЙМ. Теперь банки России и Ирана имеют возможность осуществлять транзакции напрямую, обе страны соединили свои системы передачи финансовых сообщений, рассказал заместитель главы Центробанка Ирана по международным вопросам Мохсен Карими Fars News Agency.
"Мы соединили друг с другом системы передачи (финансовых — ред.) сообщений двух стран. Это значит, что банкам двух стран больше не нужна Швейцария для связи друг с другом и коммерческие банки обеих государств могут устанавливать друг с другом посреднические отношения. Экспортер может выставить российской стороне счет в риалах и получить по нему деньги от российских банков в Иране", — приводит слова Карими агентство Fars.
Он также подчеркнул, что экспортеры обеих государств могут осуществлять сделки в своих национальных валютах.
Ранее сообщалось, что Россия и Иран приняли решение сформировать Фонды национального благосостояния, которые помогут создать совместные инвестиционные комитеты для осуществления проектов в нефтегазовой, нефтехимической, фармацевтической и ряде других сфер.