2024-01-09T17:34:18+03:00
2024-01-09T17:34:18+03:00
2024-01-09T17:34:18+03:00
2024
https://1prime.ru/world/20240109/842752591.html
Всемирный банк понизил прогноз роста экономики КНР
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Всемирный банк понизил прогноз роста экономики Китая в 2024 году до 4,5%, в 2025 году — до 4,3%, следует из доклада международной организации. Согласно представленным табличным... ПРАЙМ, 09.01.2024
банки, финансы, экономика, мировая экономика, новости, китай, всемирный банк, прогноз, рост мировой экономики
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/52/842425209.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/52/842425209.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/52/842425208.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/52/842425208.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/51/842425196.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/51/842425196.jpg
https://1prime.ru/global/20240107/842741915.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Всемирный банк понизил прогноз роста экономики Китая в 2024 году до 4,5%, в 2025 году — до 4,3%, следует из доклада международной организации.
Согласно представленным табличным значениям, рост экономики Китая в 2024 году составит 4,5%. Это на 0,1 процентного пункта ниже по сравнению с предыдущей оценкой от июня 2023 года.
Прогноз роста ВВП КНР на 2025 год теперь составляет 4,3%. По сравнению с предыдущей оценкой он также понижен на 0,1 процентного пункта.
В 2023 году рост китайской экономики, по оценке Всемирного банка, составил 5,2%.