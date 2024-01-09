ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Всемирный банк понизил прогноз роста экономики Китая в 2024 году до 4,5%, в 2025 году — до 4,3%, следует из доклада международной организации. Китай введет санкции против пяти американских компаний

Согласно представленным табличным значениям, рост экономики Китая в 2024 году составит 4,5%. Это на 0,1 процентного пункта ниже по сравнению с предыдущей оценкой от июня 2023 года.

Прогноз роста ВВП КНР на 2025 год теперь составляет 4,3%. По сравнению с предыдущей оценкой он также понижен на 0,1 процентного пункта.

В 2023 году рост китайской экономики, по оценке Всемирного банка, составил 5,2%.