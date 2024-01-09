ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Мировая экономика в первой половине нынешнего десятилетия может продемонстрировать самый слабый рост за последние 30 лет, говорится в опубликованном докладе Всемирного банка. Эксперт рассказал, что поддержит рост ВВП России в 2024 году

"Рост мировой экономики в первой половине нынешнего десятилетия может оказаться самым слабым за последние 30 лет", — указано в документе.

Согласно обновленному прогнозу, мировой ВВП в 2024 году вырастет на 2,4%, что совпадает с предыдущей оценкой июня 2023 года, однако в 2025 году темпы роста ожидаются на уровне 2,7%, что на 0,3 процентного пункта ниже предыдущей оценки. В 2023 году рост мирового ВВП, по оценке организации, составил 2,6%, что на 0,5 процентного пункта выше июньского прогноза.

"Нынешнее десятилетие должно было стать переломным в области развития, однако, по прогнозам, к концу 2024 года мировая экономика установит антирекорд", — добавили во Всемирном банке.

По оценке организации, переломить эту тенденцию способны реформы, направленные на стимулирование инвестиций и укрепление налогово-бюджетной политики.