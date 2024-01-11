ВАШИНГТОН, 11 янв — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) следит за продолжающимися дискуссиями о возможной конфискации суверенных активов РФ и фокусируется на оценке последствий такого решения для международной валютной системы и отдельных стран, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. В Международном валютном фонде обратились к "донорам Украины"

"Мы следим за продолжающимися дискуссиями и внимание МВФ по этим вопросам сфокусировано на оценке потенциальных экономических последствий для любой из наших стран-членов или последствий для международной валютной системы", — сообщила Козак на брифинге.

Козак добавила, что любая оценка, которую фонд сделает, будет зависеть от точных деталей любых предпринятых действий.

Представитель МВФ подчеркнула, что любые решения, связанные с возможной конфискацией российских активов или введением налогов на доход от них, должны приниматься властями соответствующих стран.

Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом поддерживает законопроект о конфискации замороженных активов РФ и намерен координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов. Ранее издание Washington Post со ссылкой на чиновника в Администрации Байдена сообщало, что Вашингтон не сможет реализовать схему по использованию замороженных активов РФ для помощи Киева без согласия европейских стран, так как "около двух процентов этих средств хранятся в США, большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и Швейцарии".

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.

В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.