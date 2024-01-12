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2024
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Товарооборот России и Китая установил исторический рекорд
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Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного... ПРАЙМ, 12.01.2024
новости, экономика, мировая экономика, россия, китай, товарооборот, рекорд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР.
Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 110,97 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 46,9%, поставки из РФ в КНР выросли на 12,7%, составив 129,13 миллиарда долларов.