МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР.

Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 110,97 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 46,9%, поставки из РФ в КНР выросли на 12,7%, составив 129,13 миллиарда долларов.