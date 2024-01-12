МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Экспорт Китая в 2023 году снизился на 4,6%, импорт сократился на 5,5%, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР. Товарооборот России и Китая установил исторический рекорд

Экспорт Китая за отчетный период в годовом выражении снизился на 4,6% и составил 3,38 триллиона долларов, импорт упал на 5,5%, достигнув отметки в 2,55 триллиона.

Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте за 2023 год достиг 5,93 триллиона долларов, что на 5% меньше, чем за предыдущий год.

Отдельно в декабре объем внешней торговли КНР достиг почти 532 миллиарда долларов, на 1,4% выше показателя декабря 2022 года. Экспорт в декабре достиг отметки в 303,6 миллиарда долларов, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, импорт составил 228,2 миллиарда, что на 0,2% больше, чем в декабре 2022 года.

Лидерами по товарообороту с Китаем в 2023 году остались АСЕАН, ЕС и США. При этом товарооборот Китая с АСЕАН составил 911,71 миллиарда долларов, с ЕС — 782,98 миллиарда, с США — 664,45 миллиарда. Товарооборот Китая со странами Латинской Америки за отчетный период составил 489 миллиарда долларов, со странами Африки — 282 миллиарда.

По итогам 2022 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 4,4%, достигнув 6,3 триллиона долларов, при этом экспорт вырос на 7% и составил 3,59 триллиона долларов, а импорт — на 1,1%, до 2,71 триллиона.