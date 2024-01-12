МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Стоимость морских перевозок по Суэцкому каналу выросла на 310% с ноября из-за атак хуситов на суда в Красном море, сообщил телеканал SkyNews. В Кремле раскритиковали тактику ударов хуситов по судам

Самый популярный торговый индекс Shanghai Containerised Freight Index (SCFI), отражающий среднюю стоимость транспортировки контейнеров из Шанхая в Европу, вырос с 2,871 до 3,101 долларов за штуку с прошлой пятницы, что на 310% выше показателей от начала ноября, сообщает канал со ссылкой на информацию, предоставленную датской транспортно-логистической компанией DSV.

Судоходные и энергетические компании вынуждены отказываться от использования маршрутов, проходящих через Суэцкий канал (кратчайший морской путь между Европой и Азией), что ведет к росту цен на перевозки, говорится в статье.

Управляющий Банком Англии Эндрю Бэйли ранее обратил внимание на то, что рост цен на морские перевозки может привести к инфляции и, скорее всего, отразится на счетах британцев из-за влияния на всю цепочку поставок, пишет газета.

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), занявшее активную позицию по противостоянию Израиля с начала операции в Газе, произвело более 20 обстрелов по кораблям в Красном море, направляющимся в и из Израиля. В ночь на пятницу силы США и Великобритании нанесли авиаудары по Йемену, назвав это ответом на угрозы свободе судоходства в Красном море.