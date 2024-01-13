МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Глава химической компании Норвегии Yara Свейн Торе Холзетер заявил, что страны Европы сменили зависимость от российских энергоресурсов на зависимость от российских удобрений и продовольствия, передает издание Euractiv. "По рекордным ценам". Европа покупает российскую нефть, пишет Independent

Российская Федерация использует удобрения и продовольствие "в качестве оружия", заявил Холзетер и посетовал, что "был бы очень обеспокоен", если бы страны Европы "как лунатики повторяли с удобрениями то же самое, что делали с энергией".

Апеллируя к данным Евростата, Euractiv отмечает, что с июля 2022 года по июнь 2023-го импорт азота в страны Евросоюза вырос на 34% по сравнению с предыдущим периодом, при этом на долю Российской Федерации пришлось около трети всех поставок и примерно столько в объеме всего европейского импорта мочевины.

Глава Yara считает, что 2024-й — "решающий год" для Евросоюза и предлагает создавать стимулы для фермеров и "предсказуемую структуру финансирования" для промышленников.

В то же время он подчеркнул, что снижение зависимости европейских государств от энергоносителей из России привело к значительным издержкам домохозяйств и промпредприятий.

Недавно вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что Российская Федерация "остается мировой кормилицей" и надежным поставщиком сельхозпродукции, и в дальнейшем продолжит гуманитарные поставки зерна и удобрений в страны Африки.

Вице-премьер напомнила, что FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) недавно "открыто признала, что санкции западных стран в отношении продовольствия и минеральных удобрений, логистики и расчетов приводят к усугублению проблемы мирового голода".