МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Развитие Дальнего Востока является важным фактором развития сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил президент страны Владимир Путин. Путин рассказал о ключевом направлении деятельности прокуратуры

"Дальневосточный регион — один из важнейших регионов страны, огромный по своей территории, малозаселённый, 12 миллионов граждан всего проживает. А Азия мало того, что сегодня развивается такими темпами, которыми не развивается ни один другой регион мира, важны ещё и тенденции этого развития", — отметил Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Глава государства подчеркнул, что руководство страны ещё в начале двухтысячных, а более активно с 2013 года начало заниматься проектами развития Дальнего Востока. По его словам, это не случайно, потому что "тенденции развития мировой экономики таковы, что здесь и рынки сбыта, здесь и партнёрство в самом широком смысле этого слова, в том числе технологическое".

Президент отметил, что развитие Дальнего Востока удалось сдвинуть с мертвой точки, а самый сложный начальный этап пройден.

"На первом этапе было достаточно сложно сдвинуть с мёртвой точки очень многие вещи, которые были заморожены на протяжении десятилетий. На мой взгляд, работа пошла, сдвинули, самый сложный этап прошли, сейчас будем просто наращивать эти темпы", — сказал он.

Власти России будут продолжать уделять внимание развитию региона, резюмировал Путин.