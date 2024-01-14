МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Украинский конфликт разрешится не раньше мая 2025 года, считает российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипска. В США раскрыли единственный способ закончить конфликт на Украине

Ранее предприниматель в своем Telegram-канале упомянул начало работы Всемирного экономического форума в Давосе в понедельник. По его словам, одной и главных тем форума станут переговоры о мире на Украине.

"США будут представлены на форуме на высоком уровне — приедут госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет. Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придётся", — написал Дерипаска.

Дерипаска также отметил, что конфликт на Ближнес Востоке также находится на повестке. По его словам, его решение будут обсуждать США вместе с ОАЭ, Катаром и Израилем. Кроме того, важной темой станет обсуждение текущей экономической ситуации на фоне повышения процентных ставок и роста долга.

Бизнесмен отметил, что на форуме в Давосе состоится закрытая встреча руководителей ЦБ; запланированы выступления президента Франции Эммануэля Макрона и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Будем внимательно следить за ключевыми событиями форума", — заключил он.

Всемирный экономический форум ежегодно проходит в швейцарском Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. В этом году форум состоится с 15 по 19 января.