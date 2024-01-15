2024-01-15T12:30:00+03:00
2024-01-15T12:52:52+03:00
2024-01-15T12:30:00+03:00
2024
https://1prime.ru/world/20240115/842798640.html
Песков назвал встречу стран по "формуле мира" разговором ради разговора
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Встреча стран по "формуле мира" Владимира Зеленского в Давосе лишена смысла без присутствия России, это просто разговор ради разговора, сказал пресс-секретарь президента России... ПРАЙМ, 15.01.2024
экономика, мировая экономика, новости, в мире, россия, дмитрий песков, "формула мира"
https://cdnn.1prime.ru/images/84250/04/842500471.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84250/04/842500471.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84250/04/842500470.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84250/04/842500470.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84250/04/842500458.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84250/04/842500458.jpg
https://1prime.ru/global/20240115/842797596.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Встреча стран по "формуле мира" Владимира Зеленского в Давосе лишена смысла без присутствия России, это просто разговор ради разговора, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Здесь мы неоднократно давали свою оценку этому процессу. По сути это разговоры ради разговоров, это процесс, который не направлен и не может быть направлен на достижение конкретного результата по очевидной, простой причине — мы там не участвуем", — рассказал Песков журналистам.
Он отметил, что без участия России подобные обсуждения возможны, но бессмысленны.
Ранее Bloomberg сообщило, что Украина стремится использовать ежегодную встречу политических и деловых лидеров в Давосе, чтобы возродить поддержку и привлечь к себе внимание. Однако, по данным агентства, прошедшая встреча не определила "четкого пути вперед" касательно реализации "формулы мира" Зеленского.