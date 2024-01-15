МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Встреча стран по "формуле мира" Владимира Зеленского в Давосе лишена смысла без присутствия России, это просто разговор ради разговора, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Financial Times назвала главное "достижение" встречи по Украине в Давосе

"Здесь мы неоднократно давали свою оценку этому процессу. По сути это разговоры ради разговоров, это процесс, который не направлен и не может быть направлен на достижение конкретного результата по очевидной, простой причине — мы там не участвуем", — рассказал Песков журналистам.

Он отметил, что без участия России подобные обсуждения возможны, но бессмысленны.

Ранее Bloomberg сообщило, что Украина стремится использовать ежегодную встречу политических и деловых лидеров в Давосе, чтобы возродить поддержку и привлечь к себе внимание. Однако, по данным агентства, прошедшая встреча не определила "четкого пути вперед" касательно реализации "формулы мира" Зеленского.