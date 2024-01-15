МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Расширение БРИКС угрожает экономической безопасности США, считает бывший чиновник американского Минфина Грегори Зерзан в колонке для Newsweek. СМИ оценили влияние расширенного состава БРИКС

1 января 2024 года состав БРИКС расширился на пять стран: Иран, Египет, Саудовская Аравия, Эфиопия и ОАЭ. Как считает Зерзан, обновленный состав БРИКС несет угрозу экономической безопасности США и положению доллара как мировой резервной валюты.

На страны БРИКС+ приходится 40 процентов мировой добычи нефти, и она имеет решающее значение, так как у объединения стран есть возможность торговать энергоносителями в национальных валютах, а не в долларах, как это было раньше. Причина устоявшейся традиции проста: нефть является важнейшим сырьевым товаром, и как другие подобные товары (золото, пшеница и др. — прим. ред.), и в мировой практике принята оценка в долларах США, что давало самим США "небывалую привилегию", так как они являются единственными "поставщиками" этой валюты.

Эта же привилегия дает возможность США поддерживать многолетний дефицит бюджета, а также накладывать ограничения на способность других стран использовать доллары через санкции на доступ к американской банковской системе.

По мнению Зерзана, БРИКС+ способны создать альтернативную финансовую систему, в которой национальные валюты стран-участниц или созданная валюта объединения заменят доллар в качестве мирового финансового стандарта, что в свою очередь приведет к росту цен и процентных ставок в США, и в итоге спровоцирует дефолт.

Однако администрация Байдена "на редкость" равнодушна к роли стран БРИКС в мировой экономике. Летом 2023 года советник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что "США не рассматривают БРИКС как геополитического соперника США или кого-либо еще".