МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Это слишком чувствительная сфера для того, чтобы ее обсуждать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, упоминая информацию о том, что китайские государственные банки якобы заказали проверки своего российского бизнеса и трансграничных сделок. Китайские банки введут ограничения против России, пишет СМИ

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что как минимум два китайских банка заказали проверку своего российского бизнеса и трансграничных сделок. Более того, отмечалось, что государственные банки страны в целом ужесточают ограничения в отношении финансирования российских клиентов на фоне угроз США о введении вторичных рестрикций против помогающих России организаций.

"Вы знаете, что Кремль не занимается финансовыми операциями, это прерогатива других ведомств, прежде всего, тех компаний, которые принимают участие в торгово-экономической деятельности, во внешнеэкономической деятельности, поэтому в каждом случае реализуются отдельные каналы, отдельные системы, это весьма и весьма чувствительная сфера и вряд ли кто-то возьмется о ней рассуждать. Поэтому не нужно этого ожидать", — ответил Песков на вопросы журналистов.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия продолжает развивать двусторонние отношения с Китаем, так как, по его словам, это очень важный, стратегический партнер.

Кроме того, Песков не стал комментировать вопрос о том, рассматривает ли правительство запрет на экспорт бензина после инцидента на Нижегородском НПЗ "Лукойл".

"Вы же можете позвонить в правительство и спросить. Но опять же, это просто некорректно будет, если мы это будет комментировать, это всё-таки хлеб правительства", — ответил Песков на вопрос журналиста.