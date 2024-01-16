ВАРШАВА, 16 янв — ПРАЙМ. Польское правительство подписало соглашение с перевозчиками о прекращении до 1 марта блокады трех погранпереходов с Украиной, рассказал министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак. Польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной

"Мы подписали соглашение, эффектом которого будет прекращение протеста на трех переходах: Корчова, Хребенне, Дорогуск", — заявил он.

Кроме того, Климчак отметил, что переговоры с перевозчиками велись месяц. Теперь же, по его словам, правительство начинает интенсивные конструктивные переговоры для реализации всех семи пунктов соглашения.

Ранее 26 декабря 2023 года польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной в пункте пропуска Дорохуск. Сообщалось, что на фоне протестов время ожидания проезда выросло до месяца.