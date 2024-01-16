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Польские перевозчики остановили блокаду границы с Украиной
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Польское правительство подписало соглашение с перевозчиками о прекращении до 1 марта блокады трех погранпереходов с Украиной, рассказал министр инфраструктуры Польши Дариуш... ПРАЙМ, 16.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАРШАВА, 16 янв — ПРАЙМ. Польское правительство подписало соглашение с перевозчиками о прекращении до 1 марта блокады трех погранпереходов с Украиной, рассказал министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак.
"Мы подписали соглашение, эффектом которого будет прекращение протеста на трех переходах: Корчова, Хребенне, Дорогуск", — заявил он.
Кроме того, Климчак отметил, что переговоры с перевозчиками велись месяц. Теперь же, по его словам, правительство начинает интенсивные конструктивные переговоры для реализации всех семи пунктов соглашения.
Ранее 26 декабря 2023 года польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной в пункте пропуска Дорохуск. Сообщалось, что на фоне протестов время ожидания проезда выросло до месяца.