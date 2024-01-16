БРЮССЕЛЬ, 16 янв — ПРАЙМ. Евросоюз начал техническую работу над реализацией предложения по использованию доходов от замороженных суверенных активов России в интересах Украины, сообщил вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем. СМИ назвало главную "жертву" конфискации активов России за рубежом

Министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем 16 января выступил на пресс-конференции по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам Евросоюза.

"Мы проанализировали поступившие в декабре предложения Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС… Работа на техническом уровне уже началась, и мы намерены достичь скорого прогресса", — сообщил он.

В Евросоюзе на настоящий момент заблокировано активы Центробанка на сумму более 200 миллиардов евро. В конце прошлого года Еврокомиссия представила план по использованию непредвиденных доходов, получаемых в результате заморозки российских активов и их инвестирования, которые предварительно предложили аккумулировать на отдельных счетах в депозитариях ЕС в ожидании предложения ЕК по дальнейшим шагам.

В начале этого года официальный представитель ЕК Эрик Мамер заявлял, что пока какие-либо новые подвижки в этом вопросе отсутствуют.