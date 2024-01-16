2024-01-16T15:13:00+03:00
2024-01-16T15:32:54+03:00
2024-01-16T15:13:00+03:00
2024
https://1prime.ru/world/20240116/842811356.html
ЕС начал техническую работу по реализации замороженных активов России
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Евросоюз начал техническую работу над реализацией предложения по использованию доходов от замороженных суверенных активов России в интересах Украины, сообщил вице-премьер и... ПРАЙМ, 16.01.2024
экономика, мировая экономика, новости, в мире, ес, россия, доходы, замороженные активы
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/66/841256642.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/66/841256642.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/66/841256641.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/66/841256641.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/66/841256629.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/66/841256629.jpg
https://1prime.ru/News/20240115/842798205.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 16 янв — ПРАЙМ. Евросоюз начал техническую работу над реализацией предложения по использованию доходов от замороженных суверенных активов России в интересах Украины, сообщил вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем.
Министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем 16 января выступил на пресс-конференции по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам Евросоюза.
"Мы проанализировали поступившие в декабре предложения Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС… Работа на техническом уровне уже началась, и мы намерены достичь скорого прогресса", — сообщил он.
В Евросоюзе на настоящий момент заблокировано активы Центробанка на сумму более 200 миллиардов евро. В конце прошлого года Еврокомиссия представила план по использованию непредвиденных доходов, получаемых в результате заморозки российских активов и их инвестирования, которые предварительно предложили аккумулировать на отдельных счетах в депозитариях ЕС в ожидании предложения ЕК по дальнейшим шагам.
В начале этого года официальный представитель ЕК Эрик Мамер заявлял, что пока какие-либо новые подвижки в этом вопросе отсутствуют.