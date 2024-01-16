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Словакия не поддержит лишение Венгрии права голоса в ЕС, заявил Фицо
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Словакия никогда не даст согласия на лишение Венгрии права голоса в Европейском союзе, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Я не соглашусь с нападками на страну, за то,... ПРАЙМ, 16.01.2024
экономика, мировая экономика, новости, в мире, словакия, венгрия, ес, право голоса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БУДАПЕШТ, 16 янв — ПРАЙМ. Словакия никогда не даст согласия на лишение Венгрии права голоса в Европейском союзе, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Я не соглашусь с нападками на страну, за то, что она сражается за свой суверенитет и самостоятельность, даже внутри ЕС", — заявил он.
Фицо добавил, что он никогда не одобрит подобную атаку против Венгрии, так как это идет вразрез с его представлениями о защите суверенитета и национальных интересов государства.
Он отметил, что если у стран-членов Евросоюза отберут право вето на голосовании и решение по ключевым вопросам будет приниматься большинством, то это станет "началом конца для сообщества".
Ранее Financial Times писали, что ряд европейских чиновников выступают за возобновление наказания Венгрии по статье 7 за нарушение верховенства закона, что приведет к приостановке ее права голоса, чтобы повлиять на ее позицию по выделению помощи Киеву.
Ранее премьер-министр Словакии поддержал предложение Венгрии финансировать Украину не из общего бюджета ЕС и без общего кредита, а из национальных бюджетов стран-участниц.