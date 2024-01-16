МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Военный бюджет Украины практически исчерпан, а помощь Запада задерживается, пишет французский журнал Valeurs actuelles. Государственность Украины скоро окажется под вопросом, заявил Путин

Как отмечает издание, для поддержания обороны линии фронта, Киеву необходимы не менее 50 миллиардов евро финансовой помощи от западных партнеров, однако те "не отвечают на звонки и недоступны для подарков".

Колебания США в вопросе выделения средств для Украины спровоцировали цепную реакцию у остальных "доноров". По данным издания, финансовые поступления на Украину в 2023 году снизились на 90%, по сравнению с тем же периодом в 2022 году, что объясняется опустошенными европейскими арсеналами.

Страны ЕС стали перед выбором: перераспределить вооружение от военных центров Запада на Украину или разместить заказы на оборонных предприятиях и ждать продукции. Однако заводы оказались и так перегружены. Так, во Франции из-за заказов на гаубицы для Украины снизились планы по производству двигателей, которыми должна быть укомплектована армия страны в 2024-2030 годах.

В Европе нет единства в вопросе выделения денег Киеву. Результаты выборов в Словакии и Нидерландах показали, что население этих стран против таких займов. Вето, которое наложила Венгрия на выделение Украине 50 миллиардов долларов, ярко продемонстрировал показное "единство" европейских стран.

Нехватка средств у Украины особенно остро ощущается в социальной сфере. Страна больше не может себе позволить выплачивать компенсации семьям погибших, что особенно критично в условиях, когда ВСУ не могут восполнить потери на фронте.

Полную версию статьи читайте на ИноСМИ>>>