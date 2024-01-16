МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Страховые компании вносят ограничения в условия страхования военного риска с целью исключить проходящие через Красное море суда из США, Великобритании и Израиля, пишет Bloomberg со ссылкой на слова главы глобального подразделения морских и грузовых перевозок страхового брокера Marsh Маркус Бейкер (Marcus Baker). Shell приостановила поставки через Красное море

"Страховщики добавляют в условия страховки военных рисков оговорки об отсутствии участия США, Великобритании или Израиля. Практически все добавляют слова "в собственности", "интересы" или что-то такое", — сказал он. Отмечается, что это фактически означает отказ в страховании.

Пункты исключения, добавленные страховыми компаниями, могут создать проблемы из-за их "расплывчатости". Понятие "в собственности" относительно простой термин, однако "интерес" — понятие более широкое, которое может включать в себя и фрахт, и предыдущий порт стоянки.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море.

США и Великобритания в ночь на пятницу нанесли удары по объектам хуситов, назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.

Ранее британская Shell приостановила транзит своих судов через Красное море. Японский судоходный гигант Mitsui OSK Lines Ltd., флот которого насчитывает около 800 судов также приостановил транзит через этот регион.