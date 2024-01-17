ООН, 17 янв — ПРАЙМ. Миру грозит худшая за последние 30 лет пятилетка с точки зрения замедления темпов экономического роста, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе генсек ООН Антониу Гутерреш. Китайский премьер обещал придать импульс развитию мировой экономики

Он напомнил, что, согласно данным международной организации по борьбе с неравенством Oxfam, пять богатейших людей мира увеличили свое состояние более чем вдвое с 2020 года – при скорости в 14 миллионов долларов США в час, при этом тем более половины мира (почти пять миллиардов человек) стали беднее.

"Всемирный банк предупреждает, что мы приближаемся к худшей половине десятилетия экономического роста за последние 30 лет. Многие из стран, пострадавших от климатического хаоса, оказались в финансовой удавке. Более половины из 75 беднейших стран мира сталкиваются с долговым кризисом. За последние годы их процентные выплаты выросли в четыре раза", — сказал Гутерреш.

"После десятилетий сокращения бедности и голода прогресс замедлился, а в некоторых странах пошел вспять. Это разжигает обиду и гнев", — добавил он.

Гутерреш выразил возмущение тем, что "так много стран и компаний преследуют свои "узкие интересы", не заботясь" об общем будущем и благе.

"Я уверен, что если мы не примем меры, нас может ожидать гораздо худшее", — добавил он.