АФИНЫ, 18 янв — ПРАЙМ. Экономика России оказалась более устойчивой к санкциям, чем думал Запад, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в беседе с главным редактором журнала Foreign Policy Рави Агравалом на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Россия стала второй по поставкам СПГ в Грецию в 2023 году

"Что касается санкций, то российская экономика оказалась к ним более устойчивой, чем мы думали. Но это не значит, что Россия не заплатила большую цену в том, что касается экономики. И я думаю, что экономика в состоянии войны, по существу, теряет долгосрочные возможности, которая должна будет иметь Россия для возвращения на путь стабильного развития", — сказал Мицотакис.

"Поэтому мы настаиваем на этих санкциях. Это единственный финансовый инструмент, который есть в нашем распоряжении, и мы должны приложить больше усилий и сделать больше, чтобы эти санкции действовали", — заявил греческий премьер.

Ведущий спросил про греческие суда, которые, несмотря на санкции, перевозят российскую нефть, что затрудняет попытки ограничить доходы России.

"Для нас было очень важно связаться с греческими судовладельцами и сказать, что они должны добросовестно выполнять международные санкции. И я думаю, что они это сделали", — сказал Мицотакис.

Он заявил также о намерении продолжать поддерживать Украину.