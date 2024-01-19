МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Ожидаемое решение Российской Федерации о запрете на вылов рыбы в Баренцевом море судами Великобритании может лишить британцев излюбленного национального блюда фиш-энд-чипс, сетует таблоид Daily Mail. В посольстве России прокомментировали соглашение Британии и Украины

Как отмечает издание, "одно из любимых блюд британцев (фиш-энд-чипс — прим. ред.) оказалось под угрозой из-за планов Кремля по денонсации <…> соглашения, позволяющего британским судам ловить рыбу в водах российской Арктики".

По информации Daily Mail, британские рыбаки "в огромном количестве" вылавливают в территориальных водах Российской Федерации пикшу и треску, которые используется в национальном блюде.

При этом авторы статьи подчеркивают, что решение России стало ответом на введение антироссийских санкций Великобританией, и выражают опасение, что Российская Федерация может применить военные корабли для выдворения британских рыболовецких судов из своих территориальных вод.

"Владимир Путин объявил Британии рыбную войну", — говорится в публикации.

Как ранее сообщили в Правительстве России, исполнительный орган обсудит вопрос денонсации соглашения с Великобританией о праве заниматься рыбным промыслом в Баренцевом море. При этом в пресс-релизе отмечалось, что соглашения может быть отменено в связи с решением Лондона от 15 марта 2022 года прекратить действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Российской Федерацией.