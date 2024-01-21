МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Конфискация российских активов может обойтись западным странам как минимум в 288 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости на основе национальных статистических данных стран. Сенатор оценила шансы США и Европы "прикарманить" российские активы

Согласно последним опубликованным данным, объем прямых инвестиций Европейского союза, "Большой семерки", Австралии и Швейцарии в российскую экономику на конец 2022 года составил 288 миллиардов долларов. При этом с учетом запрета на вывод недружественными резидентами средств из страны сумма могла существенно вырасти из-за перевода этих средств на счета типа "С". Как отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, в марте прошлого года из НРД в АСВ было переведено 0,5 триллиона рублей, или около 6,5 миллиарда долларов, средств на счетах типа "С".

На ЕС приходится 223,3 миллиарда долларов активов, из них 98,3 миллиарда принадлежат Кипру, 50,1 — Нидерландам, а 17,3 — Германии. В пятерку крупнейших европейских инвесторов в российскую экономику также входят Франция (16,6 миллиарда долларов) и Италия (12,9 миллиарда долларов). На остальные страны приходится еще 28,1 миллиарда долларов.

Среди стран "Большой семерки" крупнейшим инвестором в российскую экономику была Британия — по последним доступным данным, на конец 2021 года британские активы в России достигали примерно 18,9 миллиарда долларов. США на конец 2022 года имели российских активов на 9,6 миллиарда долларов, Япония — на 4,6 миллиарда долларов, а Канада — на 2,9 миллиарда долларов.

Инвестиции Швейцарии и Норвегии, которые обычно следуют в фарватере антироссийских санкций ЕС, на конец 2022 года составляли 28,5 миллиарда долларов и 139 миллионов долларов соответственно. Австралия по результатам 2023 года имела 683 миллиона долларов инвестиций в российскую экономику.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".