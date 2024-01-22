МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Товарооборот России и Индии в январе-ноябре прошлого года увеличился в 1,9 раза по сравнению с 2022 годом — до рекордных 59,7 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности. Индия купила у России первую с 2020 года партию свинины

Так, поставки индийских товаров в Россию выросли более чем в 1,4 раза — до 3,7 миллиарда долларов. Основу экспорта Индии составляли медикаменты (311 миллионов долларов), продукция из стали (209 миллионов долларов), корунд (149 миллионов долларов), креветки (137 миллионов долларов) и керамика (108 миллионов долларов).

В то же время импорт Индией российской продукции увеличился в 1,9 раза, до 56 миллиардов долларов. Индия главным образом импортировала из России нефть (41 миллиард долларов), нефтепродукты (4,3 миллиарда долларов), уголь (3,8 миллиарда долларов), удобрения (2,2 миллиарда долларов) и бриллианты (1 миллиард долларов).

Главным торговым партнером Индии оставались США: товарооборот двух стран снизился за январь-ноябрь на 8% — до 109,8 миллиарда долларов. Объем торговли с Китаем уменьшился на 3% — до 105,2 миллиарда долларов. ОАЭ несмотря на сокращение товарооборота на 10% остались третьим крупнейшим торговым партнером (69,6 миллиарда долларов). Россия была четвертой. Пятерку лидеров замыкает Саудовская Аравия (-16%, 40,8 миллиарда долларов).

В целом индийский экспорт за январь-ноябрь сократился на 5% в годовом выражении — на 393,4 миллиарда долларов, а импорт — на 7%, до 614,2 миллиарда долларов.