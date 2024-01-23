МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. "Все самое крупное" либо уже находится под санкциями, либо недоступно, поэтому Евросоюз сталкивается с трудностями при составлении нового пакета антироссийских рестрикций, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата. СМИ рассказали, на что будет нацелен новый пакет санкций против России

Как заявил изданию оставшийся анонимным дипломат ЕС, комментируя новый пакет антироссийских санкций, самая большая проблема заключается в том, что "все крупные объекты" либо уже находятся под санкциями, либо недоступны. Во втором случае речь идет, в первую очередь, о ядерной энергетике или сжиженном природном газе (СПГ).

Авторы статьи напомнили, что некоторые европейские страны, в том числе Венгрия, высказались против санкций в отношении российского ядерного сектора. Кроме того, многие европейские страны, включая Германию, не хотят санкций в отношении российского СПГ.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Евросоюз начал обсуждать новые санкции против России. Уточнялось, что новые рестрикции могут быть приняты к 24 февраля.