2024-01-23T11:12:46+03:00
2024-01-23T11:12:46+03:00
2024-01-23T11:12:46+03:00
2024
https://1prime.ru/world/20240123/842866554.html
В ЕС не знают, на что еще наложить антироссийские санкции, пишет СМИ
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"Все самое крупное" либо уже находится под санкциями, либо недоступно, поэтому Евросоюз сталкивается с трудностями при составлении нового пакета антироссийских рестрикций,... ПРАЙМ, 23.01.2024
экономика, мировая экономика, новости, россия, ес, санкции
https://cdnn.1prime.ru/images/83897/06/838970641.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83897/06/838970641.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83897/06/838970640.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83897/06/838970640.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83897/06/838970628.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83897/06/838970628.jpg
https://1prime.ru/world/20240123/842865405.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. "Все самое крупное" либо уже находится под санкциями, либо недоступно, поэтому Евросоюз сталкивается с трудностями при составлении нового пакета антироссийских рестрикций, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.
Как заявил изданию оставшийся анонимным дипломат ЕС, комментируя новый пакет антироссийских санкций, самая большая проблема заключается в том, что "все крупные объекты" либо уже находятся под санкциями, либо недоступны. Во втором случае речь идет, в первую очередь, о ядерной энергетике или сжиженном природном газе (СПГ).
Авторы статьи напомнили, что некоторые европейские страны, в том числе Венгрия, высказались против санкций в отношении российского ядерного сектора. Кроме того, многие европейские страны, включая Германию, не хотят санкций в отношении российского СПГ.
Ранее агентство Bloomberg писало, что Евросоюз начал обсуждать новые санкции против России. Уточнялось, что новые рестрикции могут быть приняты к 24 февраля.