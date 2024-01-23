МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Переход к многополярному миру не будет быстрым, сейчас такое мироустройство только складывается, рассказал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Медведев предостерег Британию от объявления России войны

"Сегодня мы, как и в первый раз, запланировали обсудить участие и роль политических партий наших государств в формировании многополярного мира. Очевидно, что он только складывается, и переход к нему не будет совсем быстрым", — сказал он в ходе встречи с представителями политических партий АСЕАН.

По словам зампредседателя Совбеза РФ, страны АСЕАН выступают за продвижение положительной, направленной в будущее межгосударственной повестки дня. Политик подчеркнул, что переход к многополярному миру должен быть осуществлен в максимально быстро темпе, несмотря на то, что подобные устремления сталкиваются с сопротивлением со стороны претендующих на мировое господство стран.

Кроме того, Медведев отметил, что все больше стран в АТР, Южной Азии, Африке, в Латинской Америке и на Ближнем Востоке стремятся к независимости и самостоятельному курсу. Он также добавил, что задача политических партий АСЕАН как раз и направлена на формирования подлинного многополярного мира. Матвиенко назвала Россию лидером строительства нового миропорядка

Многополярный мир — политическая концепция, которая предполагает появление миропорядка с несколькими полюсами сил. В 1997 году Китай и Россия подписали совместную декларацию о многополярном мире, призывающую к ликвидации военных блоков и угроз вооруженного вмешательства. Позднее в 2001 году стороны подтвердили приверженность концепции.

В сентябре министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщал, что расширение БРИКС может создать новый мировой порядок. По его словам, увеличение числа стран-участниц организации поможет, в том числе, закрепить дедолларизацию в торговле.