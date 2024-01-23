МИНСК, 23 янв — ПРАЙМ. Странам СНГ следует нарастить долю расчетов в нацвалютах в торговле на фоне санкций Запада по примеру ЕАЭС, заявил замглавы МИД России Александр Панкин. Путин назвал плюсы расчетов в нацвалютах

Замминистра выступил на заседании постпредов СНГ в Минске.

"Западные санкции серьезным образом пытаются подорвать эту сферу (экспортно-импортных расчетов – ред.), это повлекло перенастройку нашей платежной инфраструктуры, введение новых механизмов расчетов. Приоритетными мерами по преодолению ограничений стал переход на расчеты в российских рублях и нацвалютах дружественных стран", — сказал Панкин.

Он отметил, что в ЕАЭС за десять месяцев 2023 года доля нацвалют во взаимных расчетах превысила 90 процентов, призвав СНГ стремиться к таким же показателям.

По словам Панкина, со стороны Запада оказывается в последнее годы не только санкционное давление на Россию и Белоруссию, но и давление иного характера, в том числе военное, политическое, в отношении и других партнеров, чтобы не дать странам СНГ "идти поступательно в русле объединительной повестки дня Содружества". Все больше стран идут по пути дедолларизации, пишут СМИ

Панкин подчеркнул, что, несмотря на геополитические вызовы, торгово-экономическое сотрудничество в рамках СНГ развивается, товарооборот растет. По его словам, в дальнейшем упор нужно делать на собственные экономические возможности, развитие контактов в СНГ, взаимные инвестиции и развитие инновационного потенциала, укрепление технологического суверенитета и дедолларизацию, развитие зоны свободной торговли, совершенствование расчетно-платежной инфраструктуры для обслуживания внешнеэкономической деятельности. Он добавил, что Россия в период своего председательства будет содействовать полноценному вступлению в силу соглашения о свободной торговле услугами.

8 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что крупнейшие мировые экономики переходят на национальные валюты во взаимной торговле. По его словам, среди "локомотивов дедолларизации" оказались Евразийский экономический союз и Содружество независимых государств.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявлял, что мир движется к дедолларизации. Он отметил, что государства в международных расчетах используют национальные валюты, а международные организации, например БРИКС, стремятся создать свои собственные. Посол также подчеркивал, что доля расчетов в нацвалютах в торговле России и Ирана достигла 60 процентов.

Россия с февраля 2022 года на фоне санкционного давления запада значительно сократила расчеты в долларах и евро. Так, страна перешла на расчеты в нацвалютах с Лаосом, Китаем, Турцией, Казахстаном и другими странами. Кроме того, Пакистан в ноябре впервые закупил российское зерно в дирхамах ОАЭ.