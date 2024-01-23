МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Европейским странам нужно как-то оправдаться перед своими налогоплательщиками, так как жизнь в Европе становится тяжелее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам. Песков назвал удары Киева по Донецку чудовищным актом терроризма

"Им нужно как-то оправдываться перед своими налогоплательщиками, тем более что с экономической точки зрения жизнь становится тяжелее", — сказал Песков.

Ранее Песков сообщил, что европейцы потратили много денег на Украину, но деньги были выброшены на ветер.

Как отметил пресс-секретарь, Европа всегда видела в России "идеального внешнего врага". А сейчас, по словам Пескова, Россия находится в состоянии "медведя, которого сознательно разбудили" европейцы.