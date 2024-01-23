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2024-01-23T18:09:23+03:00
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Песков оценил изменения в жизни европейцев
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Европейским странам нужно как-то оправдаться перед своими налогоплательщиками, так как жизнь в Европе становится тяжелее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков... ПРАЙМ, 23.01.2024
право, общество , экономика, мировая экономика, новости, европа, дмитрий песков, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Европейским странам нужно как-то оправдаться перед своими налогоплательщиками, так как жизнь в Европе становится тяжелее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
"Им нужно как-то оправдываться перед своими налогоплательщиками, тем более что с экономической точки зрения жизнь становится тяжелее", — сказал Песков.
Ранее Песков сообщил, что европейцы потратили много денег на Украину, но деньги были выброшены на ветер.
Как отметил пресс-секретарь, Европа всегда видела в России "идеального внешнего врага". А сейчас, по словам Пескова, Россия находится в состоянии "медведя, которого сознательно разбудили" европейцы.