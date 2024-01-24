МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Словакия не будет блокировать выделение помощи Украине и покупку оружия, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам переговоров в среду со словацким коллегой Робертом Фицо. СМИ: Словакия отменила запрет на сотрудничество с Россией в сфере культуры

Премьер Словакии ранее говорил о том, что можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию в военном отношении.

"Словакия поддержит программу Ukraine Facility, предусматривающую выделение Украине 50 миллиардов евро со стороны ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Правительственного портала" Украины.

В сообщении указано, что правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники, а также стороны договорились сотрудничать в вопросе поставок техники словацкими компаниями для возведения оборонительных рубежей.

Со своей стороны, Фицо заверил в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению. Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.