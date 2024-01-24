ВАШИНГТОН, 24 янв — ПРАЙМ. В США не знают, на что пошли деньги, выделяемые для Украины, а коррупция Киева вышла из-под контроля, заявил сенатор от республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс. СМИ раскрыли возможности Евросоюза относительно финансирования Киева

"Мы просто понятия не имеем, куда делась большая часть наших денег для Украины. Коррупция вышла из-под контроля. Еще одна причина отказаться от дальнейшей помощи", — написал он в Х.

Так сенатор отреагировал на материал Fox News, в котором приводится его обращение к коллегам-республиканцам касательно скандала с недостаточным надзором за помощью США Украине.

Вэнс отметил, что заявления США о "прозрачности" и отслеживании американского оружия на Украине "просто не соответствуют действительности". Также сенатор пишет, что американские военные не смогли вести точный и своевременный учет поставок оружия.

Ранее был опубликован доклад контрольного управления министерства обороны США, согласно которому Пентагон должным образом не осуществлял надзор за поставками оружия Украине, более половины из поставок в объеме 1,6 миллиарда долларов остались пока неучтенными, без надлежащего мониторинга сохраняется риск краж поставляемого Киеву из США оружия или перенаправления его в третьи страны.

Доклад был опубликован на фоне попыток администрации США найти компромисс с республиканцами о выделении нового пакета оборонной помощи Киеву. Республиканская оппозиция требует от Байдена шагов по охране южной границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что помощь США Киеву прекратилась до одобрения конгрессом запроса на новые средства.