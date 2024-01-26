МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Одобрение Берлином помощи Киеву говорит о том, что США "заставляют своих подопечных раскошеливаться" еще больше, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Захарова прокомментировала создание коалиции "Артиллерия для Украины"

"Германия, продолжая опустошать карманы своих граждан, намерена выделить в 2024 году на военную помощь Украине 7 миллиардов евро. Фактически они удвоят свою помощь. Это логично: по мере уменьшения помощи Штатов Вашингтон заставляет своих сателлитов и своих подопечных по НАТО раскошеливаться еще больше", — заявила Захарова на брифинге.

Сославшись на СМИ, она сообщила, что Берлин "настойчиво требует и от других стран ЕС последовать его примеру".

"Одним-то тонуть не хочется, потому что (быть) главным спонсором режима (Владимира) Зеленского внутри ЕС Берлину будет стоить достаточно дорого. Поэтому они ищут, кто мог бы еще проспонсировать эту авантюру, тем более на фоне туманного будущего и военной поддержки со стороны США и отнюдь не туманного, для тех, кто реалистично смотрит на вещи, исхода этой кровавой драмы", — отметила она.

Ранее в Эстонии призвали "больше вкладываться" в обеспечение поставок 1 миллиона снарядов для Украины, так как еще треть о необходимого объема "надо где-то взять".