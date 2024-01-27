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2024-01-27T15:13:38+03:00
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Россия готова обсуждать поставки газа в Европу через Украину, заявил Новак
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Россия готова обсуждать поставки газа в Европу транзитом через Украину и по другим маршрутам, но пока такого желания от другой стороны не видит, заявил вице-премьер РФ Александр... ПРАЙМ, 27.01.2024
экономика, мировая экономика, новости, россия, украина, европа, транзит газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Россия готова обсуждать поставки газа в Европу транзитом через Украину и по другим маршрутам, но пока такого желания от другой стороны не видит, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Если будет желание другой стороны, то мы готовы обсуждать. Пока мы такого желания не видим", — сказал Новак журналистам в кулуарах Дня энергетики выставки-форума "Россия", комментируя поставки газа в Европу через Украину и по другим маршрутам.
Ранее агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, транзит будет возможен после этого срока только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС.