МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Россия готова обсуждать поставки газа в Европу транзитом через Украину и по другим маршрутам, но пока такого желания от другой стороны не видит, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Фицо выступил за создание условий для транзита газа из России через Украину

"Если будет желание другой стороны, то мы готовы обсуждать. Пока мы такого желания не видим", — сказал Новак журналистам в кулуарах Дня энергетики выставки-форума "Россия", комментируя поставки газа в Европу через Украину и по другим маршрутам.

Ранее агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, транзит будет возможен после этого срока только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС.