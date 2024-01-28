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2024
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Запад предупредили о последствиях конфискации российских активов
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Россия адекватно и эффективно ответит на любые попытки стран Запада конфисковать российскую недвижимость и активы, сообщили РИА Новости в МИД России. "О нелегитимности... ПРАЙМ, 28.01.2024
экономика, мировая экономика, новости, россия, мид, запад, активы, конфискация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Россия адекватно и эффективно ответит на любые попытки стран Запада конфисковать российскую недвижимость и активы, сообщили РИА Новости в МИД России.
"О нелегитимности односторонних принудительных мер, принимаемых западными странами в отношении российской собственности за рубежом, мы говорили не раз. Неоднократно отмечали, что изъятие имущества Российской Федерации неправомерно и нарушает основополагающие принципы и нормы международного права, включая суверенное равенство государств", — указали в министерстве.
Как добавили в МИД, подобные действия могут быть квалифицированы исключительно как "вопиющее посягательство на суверенную недвижимость и банальное, неприкрытое воровство одной группой государств собственности другого".
"При этом страны "коллективного Запада" могут быть уверены, что любые их попытки конфисковать российскую недвижимость, как и другие активы, неизбежно повлекут за собой адекватный и эффективный ответ", — заключили в российском МИД.