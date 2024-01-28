МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Россия адекватно и эффективно ответит на любые попытки стран Запада конфисковать российскую недвижимость и активы, сообщили РИА Новости в МИД России. Сенатор оценила шансы США и Европы "прикарманить" российские активы

"О нелегитимности односторонних принудительных мер, принимаемых западными странами в отношении российской собственности за рубежом, мы говорили не раз. Неоднократно отмечали, что изъятие имущества Российской Федерации неправомерно и нарушает основополагающие принципы и нормы международного права, включая суверенное равенство государств", — указали в министерстве.

Как добавили в МИД, подобные действия могут быть квалифицированы исключительно как "вопиющее посягательство на суверенную недвижимость и банальное, неприкрытое воровство одной группой государств собственности другого".

"При этом страны "коллективного Запада" могут быть уверены, что любые их попытки конфисковать российскую недвижимость, как и другие активы, неизбежно повлекут за собой адекватный и эффективный ответ", — заключили в российском МИД.