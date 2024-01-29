МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Оманская Mars Development and Investment LLC (MDI) приобрела 23,9% в Polymetal у ICT Holding, сообщает Polymetal. Акционеры Polymetal обменяют заблокированные акции на новые

"Polymetal International plc сообщает, что 28 января 2024 года она была уведомлена о том, что Maaden International Investment LLC, дочерняя компания оманского государственного фонда Mars Development and Investment LLC, возглавляющая консорциум оманских инвесторов, завершила приобретение 113,201 миллиона акций, составляющих 23,9% уставного капитала компании, у Powerboom Investments Limited, дочерней компании ICT Holding Limited", — говорится в сообщении.

Цена покупки не разглашается. Но в результате ICT Holding полностью продал свою долю в Polymetal. Соответственно, Константин Янаков, представляющий ICT Holding, вышел из состава совета директоров. Компания ожидает, что покупатель выдвинет теперь своего кандидата в совет "в надлежащее время". Polymetal также был проинформирован о том, что покупатель намерен поддерживать руководство и совет директоров компании и их стратегию в интересах всех акционеров.

"Мы приветствуем наших новых крупных акционеров из Омана во главе с Mars Development and Investment LLC и с нетерпением ожидаем нашего дальнейшего взаимодействия. Мы рады, что MDI LLC подтвердил свою полную поддержку стратегии компании, которая включает в себя снижение рисков для бизнеса путем продажи российских активов и дальнейшее развитие производства в Казахстане и в центральноазиатском регионе в целом", — заявил главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис.

MDI LLC — инвестиционная компания, зарегистрированная в Омане и полностью принадлежащая правительству султаната, которая инвестирует в ряд международных отраслей, в том числе компании в сырьевом и финансовых секторах, в соответствии со стратегическими приоритетами. Покупатель — специально учрежденная структурой для финансовых инвестиций MDI LLC в отрасль природных ресурсов, включая металлургию и горнодобывающую промышленность.

"Полиметалл" — российская компания, добывающая золото и серебро, с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Polymetal Int с 7 августа зарегистрирован в Казахстане. В 2022 году компания увеличила добычу золота на 2%, до 1,45 миллиона унций (45,1 тонны), серебра — на 3%, до 21 миллиона унций (653,2 тонны). А общий выпуск в пересчете в золотой эквивалент за тот год вырос на 2%, до 1,712 миллиона унций (53,25 тонны).