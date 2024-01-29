ШЭНЬЯН (Китай), 29 янв — ПРАЙМ. Китайское предприятие из северо-восточной провинции Ляонин на проходящем в городе Шэньян фестивале-ярмарке "Сделано в России" заключило договор на закупку российских продуктов на 1 миллиард юаней (139,3 миллиона долларов), заявил в понедельник вице-губернатор северо-восточной китайской провинции Ляонин Цзинь Говэй. Экспорт российских морепродуктов в Китай достиг допандемийного уровня

"Позавчера на фестивале российских продовольственных товаров я увидел, что российская мука, шоколад, мороженое и камчатский краб были быстро раскуплены подчистую", — заявил Цзинь Говэй на церемонии открытия Конференции по российско-китайскому торгово-экономическому сотрудничеству.

Он сообщил, что "одно коммерческое предприятие из провинции Ляонин заключило разовый договор о закупке российских продуктов питания на сумму 1 миллиард юаней (139,3 миллиона долларов)".

Первый фестиваль-ярмарка "Сделано в России" проходит с 27 января по 5 февраля в городах Шэньян и Далянь северо-восточной китайской провинции Ляонин, в нем принимают участие более 130 компаний из порядка 30 регионов России. Также с 28 по 30 января в Шэньяне проходит крупная конференция по российско-китайскому торгово-экономическому сотрудничеству с участием компаний двух стран.

Ранее генеральный консул РФ в Шэньяне Сергей Черненко заявил РИА Новости, что спрос на товары из РФ на северо-востоке Китая растет, особенно на продукты питания. Он указал, что по мнению организаторов, ярмарка может стать важным стимулом для представителей деловых кругов двух стран увеличить поставки в Китай сертифицированной продукции.