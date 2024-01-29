2024-01-29T15:35:52+03:00
2024-01-29T15:35:52+03:00
2024-01-29T15:35:52+03:00
2024
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В ЕК заявили, что "не видели" предложения саботировать экономику Венгрии
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Еврокомиссия отрицает существование якобы циркулирующего в ЕС проекта документа, который предполагает подорвать экономику Венгрии из-за ее позиции по помощи Украине, рассказал... ПРАЙМ, 29.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв — ПРАЙМ. Еврокомиссия отрицает существование якобы циркулирующего в ЕС проекта документа, который предполагает подорвать экономику Венгрии из-за ее позиции по помощи Украине, рассказал официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
"Мы не видели такого документа… В этой статье ссылаются на представителя Евросовета. Мы не видели этого документа и не можем его комментировать", — сказал Мамер на брифинге в Брюсселе.
Ранее издание Financial Times сообщало, что ЕС намерен саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей из европейских фондов средства, если она не снимет вето с финансовой помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. Уточнялось, что подобная стратегия призвана надавить на "экономические слабости" Будапешта и поставить под угрозу его национальную валюту.
Венгрия блокирует утверждение расходов бюджета ЕС на поддержку Киева на четыре года на сумму в 20 миллиардов евро. Как ранее подчеркивали в Будапеште, пока Украина не отчитается о предыдущих затратах, выделять новые средства нет смысла.