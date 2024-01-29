БРЮССЕЛЬ, 29 янв — ПРАЙМ. Еврокомиссия отрицает существование якобы циркулирующего в ЕС проекта документа, который предполагает подорвать экономику Венгрии из-за ее позиции по помощи Украине, рассказал официальный представитель ЕК Эрик Мамер. В Венгрии отреагировали на угрозы ЕС из-за Украины

"Мы не видели такого документа… В этой статье ссылаются на представителя Евросовета. Мы не видели этого документа и не можем его комментировать", — сказал Мамер на брифинге в Брюсселе.

Ранее издание Financial Times сообщало, что ЕС намерен саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей из европейских фондов средства, если она не снимет вето с финансовой помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. Уточнялось, что подобная стратегия призвана надавить на "экономические слабости" Будапешта и поставить под угрозу его национальную валюту.

Венгрия блокирует утверждение расходов бюджета ЕС на поддержку Киева на четыре года на сумму в 20 миллиардов евро. Как ранее подчеркивали в Будапеште, пока Украина не отчитается о предыдущих затратах, выделять новые средства нет смысла.