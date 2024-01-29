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2024
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Набиуллина: БРИКС в 2023 году обогнали "G7" по доле в мировой экономике
Мировая экономика
Новости
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Доля стран БРИКС по итогам 2023 года выросла с 31% до 35% мирового ВВП по паритету покупательной способности, превысив удельный вес "Большой семерки", заявила в интервью РИА... ПРАЙМ, 29.01.2024
экономика, мировая экономика, новости, россия, брикс, мировая экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Доля стран БРИКС по итогам 2023 года выросла с 31% до 35% мирового ВВП по паритету покупательной способности, превысив удельный вес "Большой семерки", заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Экономики стран БРИКС достаточно быстро развиваются. С присоединением новых членов доля БРИКС в глобальной экономике выросла с 31% до 35%, если смотреть по итогам 2023 года по паритету покупательной способности. И эти цифры чуть выше, чем доля стран "Большой семерки". Так что роль БРИКС в мире значима", — сказала она.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации: по итогам саммита 2023 года принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии.
После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширится до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru во вторник 30 января в 11.00 мск.