МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Доля стран БРИКС по итогам 2023 года выросла с 31% до 35% мирового ВВП по паритету покупательной способности, превысив удельный вес "Большой семерки", заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина. Путин обещал сделать все, чтобы Египет встроился в БРИКС

"Экономики стран БРИКС достаточно быстро развиваются. С присоединением новых членов доля БРИКС в глобальной экономике выросла с 31% до 35%, если смотреть по итогам 2023 года по паритету покупательной способности. И эти цифры чуть выше, чем доля стран "Большой семерки". Так что роль БРИКС в мире значима", — сказала она.

Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации: по итогам саммита 2023 года принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии.

После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширится до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru во вторник 30 января в 11.00 мск.