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Набиуллина оценила вероятность "жесткой посадки" мировой экономики
Мировая экономика
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Темпы роста мировой экономики замедляются, но вероятность "жесткой посадки" снизилась, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Происходит замедление... ПРАЙМ, 30.01.2024
новости, экономика, мировая экономика, мировая экономика, рецессия, эльвира набиуллина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Темпы роста мировой экономики замедляются, но вероятность "жесткой посадки" снизилась, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Происходит замедление темпов роста мировой экономики. Но все же удалось избежать "жесткой посадки". И ее вероятность в этом году стала чуть меньше, чем была в прошлом году", — считает Набиуллина.
По ее словам, глобальной рецессии удалось избежать. "Да, думаю, что многие на это ориентируются. Многие ожидают снижения ключевых ставок ведущими центробанками, что поддержит мировой экономический рост", — добавила председатель ЦБ.
Вероятность глобальной рецессии была одной из самых обсуждаемых тем прошлого года на фоне энергетического кризиса и замедления роста экономики Китая. Рецессия характеризуется длительным (более двух кварталов) снижением ВВП и замедлением промышленного производства и торговли. Со времен Второй мировой войны было четыре глобальных рецессии — в 1975, 1982, 1991 и 2009 годах.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru во вторник в 11.00 мск.