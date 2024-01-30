МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Темпы роста мировой экономики замедляются, но вероятность "жесткой посадки" снизилась, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина. ЦБ: оснований для продления обязательной продажи валютной выручки нет

"Происходит замедление темпов роста мировой экономики. Но все же удалось избежать "жесткой посадки". И ее вероятность в этом году стала чуть меньше, чем была в прошлом году", — считает Набиуллина.

По ее словам, глобальной рецессии удалось избежать. "Да, думаю, что многие на это ориентируются. Многие ожидают снижения ключевых ставок ведущими центробанками, что поддержит мировой экономический рост", — добавила председатель ЦБ.

Вероятность глобальной рецессии была одной из самых обсуждаемых тем прошлого года на фоне энергетического кризиса и замедления роста экономики Китая. Рецессия характеризуется длительным (более двух кварталов) снижением ВВП и замедлением промышленного производства и торговли. Со времен Второй мировой войны было четыре глобальных рецессии — в 1975, 1982, 1991 и 2009 годах.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru во вторник в 11.00 мск.