2024-01-30T06:36:00+03:00
2024-01-30T06:48:09+03:00
2024-01-30T06:36:00+03:00
2024
https://1prime.ru/world/20240130/842927218.html
Назван автоконцерн - мировой лидер по числу проданных автомобилей
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Японский автоконцерн Toyota Motor четвертый год подряд стал мировым лидером по числу проданных автомобилей, реализовав в 2023 году более 10 миллионов транспортных средств... ПРАЙМ, 30.01.2024
новости, потребрынок, транспорт, бизнес, экономика, мировая экономика, япония, toyota, мир, лидерство, продажи, автомобили
https://cdnn.1prime.ru/images/83291/56/832915694.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83291/56/832915694.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83291/56/832915693.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83291/56/832915693.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83291/56/832915692.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83291/56/832915692.jpg
https://1prime.ru/industry_and_energy/20240130/842926831.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Японский автоконцерн Toyota Motor четвертый год подряд стал мировым лидером по числу проданных автомобилей, реализовав в 2023 году более 10 миллионов транспортных средств.
Согласно обнародованному во вторник предварительному отчету, в 2023 календарном году было продано почти 10,31 миллиона автомобилей Toyota и Lexus, что является абсолютным рекордом для компании и на 7,7% больше показателя 2022 года. В частности, было продано 3,42 миллиона гибридных автомобилей, что также стало рекордным показателем. Число реализованных в 2023 году электромобилей составило 104,02 тысячи, что на 325% больше показателя годом ранее.
С учетом проданных автомобилей Daihatsu Motor и Hino Motors, общее число реализованных автомобилей в рамках Toyota Motor Group составило почти 11,52 миллиона.
Как сообщает агентство Киодо, ближайший соперник Toyota — немецкий автоконцерн Volkswagen — продал в 2023 году около 9,24 миллиона автомобилей.