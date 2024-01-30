МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Японский автоконцерн Toyota Motor четвертый год подряд стал мировым лидером по числу проданных автомобилей, реализовав в 2023 году более 10 миллионов транспортных средств. NHK: Toyota остановила шесть производственных линий на четырех заводах

Согласно обнародованному во вторник предварительному отчету, в 2023 календарном году было продано почти 10,31 миллиона автомобилей Toyota и Lexus, что является абсолютным рекордом для компании и на 7,7% больше показателя 2022 года. В частности, было продано 3,42 миллиона гибридных автомобилей, что также стало рекордным показателем. Число реализованных в 2023 году электромобилей составило 104,02 тысячи, что на 325% больше показателя годом ранее.

С учетом проданных автомобилей Daihatsu Motor и Hino Motors, общее число реализованных автомобилей в рамках Toyota Motor Group составило почти 11,52 миллиона.

Как сообщает агентство Киодо, ближайший соперник Toyota — немецкий автоконцерн Volkswagen — продал в 2023 году около 9,24 миллиона автомобилей.