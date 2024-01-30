ПЕКИН, 30 янв — ПРАЙМ. Выставка-ярмарка, посвященная российско-китайскому торгово-экономическому сотрудничеству, прошла в китайском городе Чунцин с 26 по 29 января, в ней приняла участие самая многочисленная с начала года делегация из России в КНР, рассказала РИА Новости один из организаторов мероприятия с российской стороны Екатерина Чащина. Китайцы подчистую раскупили продукты на российской ярмарке

Как сообщила Чащина, 29 января в городе Чунцин завершились ярмарка и конференция, посвященные китайско-российскому торгово-экономическому сотрудничеству, стартовавшие 26 января.

"Правительство города Чунцин, КНР при поддержке российских партнеров — общероссийская общественная организация "Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей" (РАСПП), Российско-китайский бизнес-парк Санкт-Петербурга, Агентство стратегических инициатив при Правительстве Москвы и другие — провели конференцию и ярмарку, посвященные сотрудничеству в сфере продовольствия, сельскохозяйственной продукции и продукции химической промышленности", — сказала собеседница агентства.

По словам Чащиной, в рамках выставки был организован культурный блок — первое подобное мероприятие после подписания указа о перекрестных годах культуры России и Китая.

"Комитет креативных индустрий Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей, проект Китарама и радио Metro 102.4 FM организовали в рамках ярмарки выставку современных российских художников и провели серию мастер-классов", — рассказала Чащина.

Кроме того, председатель РАСПП Виталий Манкевич рассказал агентству о высоких темпах развития российско-китайских отношений.

"Сегодня российско-китайские отношения переходят на новый уровень: мы не только успешно бьем очередные рекорды в количественных показателях товарооборота, но и качественно меняем его структуру, наращиваем экспорт из России в Китай не только сырья и энергоресурсов, но и продуктов с высокой добавленной стоимостью", — отметил Манкевич.

Президент Российско-китайского бизнес-парка Санкт-Петербурга Чэнь Чжиган, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что нынешняя бизнес-миссия дает возможность увидеть "реальный Китай и все его невероятные возможности для роста и развития бизнеса, познакомиться лично, вести очные переговоры, посещать самые знаковые мероприятия и конференции Китая".

"Учитывая многочисленность и активность делегации уже с самого начала 2024 года, а только из Санкт-Петербурга поехало более 100 человек, мы видим востребованность, перспективность и огромный потенциал развития российско-китайских отношений и инвестиционный потенциал во многих сферах", — пояснил Чэнь Чжиган.

На церемонии закрытия выставки в Чунцине выступили казаки, которые исполнили русские и казачьи песни, а также прозвучала визитная музыкальная карточка дружбы России и Китая — "Подмосковные вечера" на русском и китайском языках.