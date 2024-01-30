АНКАРА, 30 янв — ПРАЙМ. Турция и Россия рассматривают различные способы избежания проблем с платежами, это, в том числе, может затронуть туристов, рассказал РИА Новости пожелавший сохранить анонимность источник в банковском секторе государства. Турция поставила в Россию вторую партию пищевых яиц

Как сообщило ранее издание Ekonomim, минторговли Турции составило перечень компаний, которые сталкиваются с разичными проблемами с платежами из России. Согласно данным газеты, турецкие перевозчики столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. В этой связи платежи практически прекратились с 1 января текущего года.

Источник РИА Новости, комментируя ситуацию, рассказал, что проблема с транзакциями связана с давлением на Турцию со стороны Запада.

"Ведутся обсуждения на этот счёт. Имевшиеся проблемы стали своего рода сигналом, есть установка от правительственных ведомств найти альтернативные варианты. Работа идёт", — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что российских туристов также затронут рассматриваемые варианты. По его словам, в данном случае речь идет об альтернативных системах платежей. Источник также уточнил, что сигналы о проблемах с переводами, в том числе поступают от экспортеров, на что оперативно реагируют официальные ведомства.

В Москве не раз заявляли, что Россия успешно справляется с санкционным давлением с стороны Запада. Президент России Владимир Путин заявлял, что западные страны сами запутались в антироссийских рестрикциях, а в своих фантазиях дошли до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что "чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов".