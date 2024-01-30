МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Первые трансграничные операции посредством цифровых валют при оптимальных условиях возможны в ближайший год-полтора, многое здесь зависит от официального признания криптоплатежей, заявили РИА Новости эксперты. Мишустин оценил реализацию целей развития России в 2023 году

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости ранее заявила, что ЦБ РФ ведет переговоры со многими дружественными странами о трансграничных расчетах через цифровые валюты.

"Использование цифровых валют позволит снять большую часть вопросов, связанных с надежностью и независимостью расчетов между странами. Сроки проведения первых операций назвать сложно, но при оптимальных условиях это может произойти в ближайший год-полтора", — сказал заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

В качестве потенциальных сложностей эксперт назвал законодательные ограничения потенциальных стран-участниц процесса.

В свою очередь эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк добавил в беседе с агентством, что при достаточном развитии цифровой валюты в одной из дружественных стран регулятор одобрит их для трансграничных платежей с Россией. В дальнейшем российская цифровая валюта может быть интегрирована с иностранными.

"Из дружественных стран в развитии официально признанных на государственном уровне криптоплатежей цифровой валюты центрального банка преуспел Китай. Успеху способствовало использование гибридной архитектуры: задействовано не только централизованное решение, но и другие элементы блокчейна", — заключил он.