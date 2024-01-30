ВАШИНГТОН, 30 янв — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста экономики Китая в 2024 году до 4,6% с 4,2%, оставив без изменения прогноз в 4,1% на 2025 год, следует из опубликованного доклада организации. Россия и Китай заключили договора на два миллиарда долларов

Согласно представленным табличным значениям, в 2024 году ВВП КНР, как ожидается, вырастет на 4,6%, что на 0,4 процентного пункта выше предыдущей оценки, которую МВФ давал в октябре 2023 года.

"Повышение прогноза связано с переносом воздействия более активного, чем ожидалось, роста в 2023 году и увеличением государственных расходов на наращивание потенциала для борьбы со стихийными бедствиями", — отметили авторы доклада.

Фонд оставил без изменения ожидания роста экономики Китая в 2025 году на уровне 4,1%.

В 2023 году, по данным МВФ, ВВП КНР увеличился на 5,2%, октябрьский прогноз предполагал рост на 5%.