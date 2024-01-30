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2024-01-30T16:07:03+03:00
2024
https://1prime.ru/world/20240130/842935097.html
МВФ спрогнозировал динамику ВВП Китая в 2024 и 2025 годах
Мировая экономика
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Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста экономики Китая в 2024 году до 4,6% с 4,2%, оставив без изменения прогноз в 4,1% на 2025 год, следует из опубликованного... ПРАЙМ, 30.01.2024
экономика, мировая экономика, новости, китай, мвф, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 30 янв — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста экономики Китая в 2024 году до 4,6% с 4,2%, оставив без изменения прогноз в 4,1% на 2025 год, следует из опубликованного доклада организации.
Согласно представленным табличным значениям, в 2024 году ВВП КНР, как ожидается, вырастет на 4,6%, что на 0,4 процентного пункта выше предыдущей оценки, которую МВФ давал в октябре 2023 года.
"Повышение прогноза связано с переносом воздействия более активного, чем ожидалось, роста в 2023 году и увеличением государственных расходов на наращивание потенциала для борьбы со стихийными бедствиями", — отметили авторы доклада.
Фонд оставил без изменения ожидания роста экономики Китая в 2025 году на уровне 4,1%.
В 2023 году, по данным МВФ, ВВП КНР увеличился на 5,2%, октябрьский прогноз предполагал рост на 5%.