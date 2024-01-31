БРЮССЕЛЬ, 31 янв — ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила продлить свободный транзит товаров с Украины и из Молдавии до июня 2025 года наряду с мерами по защите стран ЕС, рассказал вице-президент ЕК Маргаритис Схинас в ходе брифинга в Брюсселе. В ФАО раскрыли динамику цен на продовольствие в мире в 2023 году

"Мы все единогласно поддерживаем необходимость продолжить оказывать такую поддержку Украины, а также Молдавии… Наше предложение заключается в продлении еще на год мер по освобождению от пошлин товаров, поступающих из Украины, позаботившись при этом о безопасности европейских стран", — заявит он.

Согласно опубликованному Еврокомиссией документу, было предложено продлить приостановку применения ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на год, что позволит усилить защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции Евросоюза.

Кроме того, ЕК также предложила ввести механизм экстренной остановки импорта наиболее "чувствительных" товаров, включая яйца, мясо птицы и сахар, если будут превышены средние показатели по данным продуктам по состоянию на 2022-2023 годы. Сообщается, что в случае, если импорт этой продукции превысит установленные показатели, то это приведет к восстановлению пошлин для гарантии того, чтобы импорт сильно не превышал показатели предыдущих лет.

Еврокомиссия приняла решение предложить данные меры на фоне нарастающих в разных государствах европейского блока массовых протестов фермеров.