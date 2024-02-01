МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Накопленные экономические проблемы Европы стали слишком сложными и устрашающими для того, чтобы «третьесортные» европейские элиты смогли заняться их решением, пишет The Telegraph. Захарова предостерегла Европу от экономического "самоубийства"

Беззаботность европейских политиков-демагогов, с которой они управляли социальной дезинтеграцией, привели к "отрицательному экономическому росту", военной отсталости и дефициту и снижению демографии. Германия, Франция, Нидерланды и другие страны находятся на грани социального взрыва, причем фермеры стали последними, кто показал открыто свое отношение к происходящему.

Выход Великобритании из ЕС не стал серьезным предупреждением, и для Европы ничего не изменилось. Правящие элиты ЕС назвали уход Великобритании "отклонением от нормы" и усилил свою провальную политику, не слушая своих граждан.

Население будет резко стареть из-за падения рождаемости. Единственным решением Европы станет усилении миграции, однако неспособность многих стран интегрировать недавних мигрантов приведет к демографическому и экономическому кризису.

Европейская экономическая модель с высокими налогами и строгим регулированием привела к снижению производительности на десятилетия, и сейчас европейские лидеры собственноручно закрывают свое сельское хозяйство, чтобы достичь целевых показателей нулевого уровня выбросов. Немцы "убивают" свою автопромышленность, а сама Европа будет импортировать китайские электромобили.

Десятилетия "промышленной стратегии" и субсидий не смогли создать европейскую технологическую индустрию мирового уровня. "Экономическое самоубийство" на континенте уже привело к оттоку квалифицированных специалистов.

The Telegraph резюмирует, что геополитическая несостоятельность Европы, чью оборону обеспечивают США, также поражает. Франция отстранилась от борьбы с хуситами, армия ФРГ ничего из себя не представляет, и все громкие позапрошлогодние обещания о восстановлении армий Европы ничего не значат.