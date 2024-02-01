2024-02-01T23:10:14+03:00
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В Евросовете назвали выделение помощи Украине посланием США
Мировая экономика
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Выделение пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро станет посланием США и Украине, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, пишет "Лента.ру". Он подчеркнул, что... ПРАЙМ, 01.02.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Выделение пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро станет посланием США и Украине, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, пишет "Лента.ру".
Он подчеркнул, что одобрение финансирования является посланием не только Киеву, но Вашингтону, что Евросоюз намерен поддерживать территориальную целостность Украины, а также это послужит сигналом, что Россия не сможет запугать ЕС.
Ранее Евросоюз одобрил выделение пакета помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро, который ранее всегда блокировала Венгрия. Евродепутаты назвали это решение "поворотным моментом".
Ранее евродепутат от Австрии в Европарламенте Харальд Вилимски заявил, что средства, одобренные для Киева, можно было потратить лучше в самом ЕС и странах-членах, добавив, что "Украина давно превратилась в бездонную финансовую яму".