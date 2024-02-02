МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Использование замороженных российских активов без убедительного обоснования обнажит все лицемерие Запада и поставит под угрозу "международный порядок, основанный на правилах", пишет The American Conservative. Euroclear готовится к последствиям из-за желания ЕС использовать активы РФ

США и Европа продолжают поддерживать режим Зеленского, однако из-за растущего недовольства граждан и оппозиции вынуждены искать альтернативные источники финансовой помощи Киеву, включая заблокированные миллиарды активов Банка России.

Бельгия намерена использовать их на приобретение "вооружения, гуманитарную помощь и помощь по восстановлению охваченной войной страны". Ряд западных политиков считают, что не стоит ограничиваться Киевом, и предлагают потратить эти средства "на развитие стран, которые пострадали от высоких цен на продовольствие и энергетику, а на помощь компаниям под российскими санкциями".

Тем не менее, несмотря на всю привлекательность такого шага, отмечает издание, подобное решение может плохо закончиться. Западные лидеры часто говорят о "международном порядке, основанном на правилах", правила для которого они сами пишут, но нарушают, если им это выгодно. Использование чужих активов без убедительного на то основания только еще убедительнее покажет их лицемерие.

У союзников Киева нет весомых оснований для использования замороженных активов России для помощи Украине. Издание отмечает, что конфискация активов без решения суда будет означать, что в США "нет верховенства права и защиты частной собственности".

Использование Вашингтоном финансовых инструментов давления уже вынуждает другие страны искать способы обезопасить себя, включая перевод активов в другую валюту и вывод их в собственные банки.