МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Евросоюз изменил здравому смыслу, оказывая поддержку Украине, и теперь это грозит ЕС глубоким кризисом, пишет Le Figaro. На помощь фермерам: в Германии взбунтовалась еще одна отрасль

Украинский конфликт оказал влияние на весь мир, спровоцировав "активацию" НАТО и переговоры о расширении НАТО и ЕС, при этом уже и в США проявляется накопившаяся усталость от конфликта, что было ожидаемо.

В Европе, ввиду географического расположения, ситуация складывается немного иная. Союз находится в непосредственной близости к Украине, а сам состав стран ЕС весьма неоднородный. Автор статьи отмечает, что европейцы в этом конфликте "пошли в крестовый поход за демократию", имея в своем арсенале всего четыре инструмента: накопление санкций против России, поставки оружия ценой собственных арсеналов, финансовая помощь и, наконец, обещания расширения ЕС.

"Чего критически не хватало в отношениях между Западом и Россией после распада СССР, так это стремления найти способ адаптировать систему коллективной безопасности, чтобы обеспечить реальную разрядку, взаимопонимание и сотрудничество между бывшими противниками", — пишет автор. Вина за случившееся лежит и на западных странах, которые стали пленниками "узкого понимания своих интересов и политической идеологии".

Москва обвинила Запад в попытках расширения НАТО дальше на восток к границам России, в навязывании своего видения мира и экономического доминирования, но спустя два года после начала специальной военной операции на Украине расстановка сил уже не в пользу западных стран. Благодаря адаптивности российской экономики и провалу западных санкций Россия вряд ли останется в проигрыше и готова к перспективе затяжного конфликта. "Война с Россией". Во Франции возмутились намерением Макрона

Как отмечает автор статьи, многое будет зависеть от поддержки Украины со стороны США после грядущих выборов президента. Немало стран, включая страны Глобального Юга и Турцию, выступают за компромиссное разрешение конфликта. Однако именно США получили больше всего преимуществ от конфликта на Украине. Европа, отказавшись от трубопроводного газа из России, стала зависимой от поставок СПГ из Соединенных Штатов, где стоимость энергоресурсов сейчас втрое ниже, чем в Европе.

Столкнувшись с украинской проблемой, Евросоюз изменил здравому смыслу и пошел по легкому пути, "пойдя на новую волну расширения союза, включая Украину, не имея ни малейшего представления, что за этим последует". Отказаться от решение по вступлению Молдавии, Украины, Грузии и балканских стран не получится, а сама перспектива присоединения этих стран к блоку отойдет надолго на второй план.

"Это будет очень дорого для стран-участниц, чью национальные бюджеты уже долгое время находятся под давлением, которое только будет расти", — подчеркивается в статье.