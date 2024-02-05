МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Сенат США представил компромиссный законопроект по охране границы страны, помощи Киеву и Израилю на 118,28 миллиардов долларов, следует из текста документа. В Болгарии подготовили законопроект о замораживании собственности россиян

В воскресенье 370-страничный документ опубликовали на сайте комитета по ассигнованиям сената США.

Как отмечается, всего законопроектом предусматривается выделение 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 миллиарда — на поддержку Украины, 14,1 миллиарда — Израилю.