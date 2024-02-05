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Сенат США представил проект по охране границы, помощи Украине и Израилю
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Сенат США представил компромиссный законопроект по охране границы страны, помощи Киеву и Израилю на 118,28 миллиардов долларов, следует из текста документа. В воскресенье... ПРАЙМ, 05.02.2024
новости, экономика, мировая экономика, общество , сша, сенат, законопроект, украина, израиль
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Сенат США представил компромиссный законопроект по охране границы страны, помощи Киеву и Израилю на 118,28 миллиардов долларов, следует из текста документа.
В воскресенье 370-страничный документ опубликовали на сайте комитета по ассигнованиям сената США.
Как отмечается, всего законопроектом предусматривается выделение 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 миллиарда — на поддержку Украины, 14,1 миллиарда — Израилю.