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"Устали от глупостей!" Во Франции вспомнили о неадекватном отношении к РФ
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Франции необходимо отменить санкции против Российской Федерации, чтобы вернуть дешевый газ, заявил на своей странице в соцсети X лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо. В... ПРАЙМ, 05.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Франции необходимо отменить санкции против Российской Федерации, чтобы вернуть дешевый газ, заявил на своей странице в соцсети X лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
В частности, он отметил: "Новое резкое повышение цен на газ с июля: от 5,5 до 10,5 процента! Новое безумие, которое коснется миллионов французских домохозяйств и множества предприятий!"
Решение руководства страны повысить цены на газ, как утверждает политик, вызвано "идиотскими" санкциями против России — именно из-за них, по его мнению, французов "заставляют покупать" более дорогой газ.
При этом Филиппо также заявил, что Франции необходимо выйти из Евросоюза и отменить все экономические ограничения против Российской Федерации.
"Французы более чем устали от всех этих глупостей!" — резюмировал политик.
С началом российской спецоперации на Украине государства Запада усилили санкционное давление на Москву. По словам президента России Владимира Путина, введенные Западом ограничения сильно ударили по всей мировой экономике. Тем не менее российская экономика справляется с их последствиями, а в Соединенных Штатах и станах Евросоюза неоднократно высказывались мнение о неэффективности антироссийских санкций.