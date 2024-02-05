МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Франции необходимо отменить санкции против Российской Федерации, чтобы вернуть дешевый газ, заявил на своей странице в соцсети X лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо. В Венгрии назвали несерьезными план ЕС ввести новые санкции против России

В частности, он отметил: "Новое резкое повышение цен на газ с июля: от 5,5 до 10,5 процента! Новое безумие, которое коснется миллионов французских домохозяйств и множества предприятий!"

Решение руководства страны повысить цены на газ, как утверждает политик, вызвано "идиотскими" санкциями против России — именно из-за них, по его мнению, французов "заставляют покупать" более дорогой газ.

При этом Филиппо также заявил, что Франции необходимо выйти из Евросоюза и отменить все экономические ограничения против Российской Федерации.

"Французы более чем устали от всех этих глупостей!" — резюмировал политик.

С началом российской спецоперации на Украине государства Запада усилили санкционное давление на Москву. По словам президента России Владимира Путина, введенные Западом ограничения сильно ударили по всей мировой экономике. Тем не менее российская экономика справляется с их последствиями, а в Соединенных Штатах и станах Евросоюза неоднократно высказывались мнение о неэффективности антироссийских санкций.