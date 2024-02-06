МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Дефицит бюджета Украины по итогам прошлого года продолжил увеличиваться, достигнув рекордных 20,5% ВВП, следует из расчетов РИА Новости по данным НБУ и "Открытого бюджета" страны. В офисе Зеленского рассказали о новом кредите Польши для Украины

Согласно данным бюджета Украины, доходы страны составили 2,7 триллиона гривен, а расходы — 4 триллиона гривен. Оба показателя увеличились за год примерно в 1,5 раза. Дефицит вырос на 46%, до 1,33 триллиона гривен, или 35,1 миллиарда долларов.

Сильнее всего в прошлом году расходы выросли на оборону — на 10 процентных пунктов, до 52,3%. Единственной другой статьей, показавшей рост, стали ЖКХ — расходы выросли на 0,2%. Остальные расходы сократились, серьезнее всего снижение было в социальной сфере — сразу на 4,1 процентного пункта, до 11,7%.

Пока официальной оценки ВВП Украины за прошлый год не было, но Нацбанк страны привел свою оценку — 6,5 триллиона гривен, или 171,2 миллиарда долларов. Исходя из этой оценки, дефицит бюджета Украины составил 20,5% от ВВП — новый рекорд за все время существования страны.

Украина живет с дефицитом бюджета последние 30 лет, за которые было всего два профицитных года — 1992 и 2000 годы. До прошлого года рекордный дефицит был в 2022 году на уровне 16,3% ВВП.